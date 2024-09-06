Сійярто сказав, що треба розділяти вступ до ЄС Молдови та "проблемної" України

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина виступає за якнайшвидше розширення Європейського Союзу, натомість звинувативши в лицемірстві деяких європейських лідерів, які цього не хочуть.

Про це він сказав під час візиту до Кишинева в п’ятницю, 6 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IPN.

На пресконференції з головою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм Сійярто наголосив, що розширення Європейського Союзу "необхідне для того, щоб він був сильнішим у майбутньому".

Він додав, що результати діяльності країн, які хочуть приєднатися до ЄС, повинні оцінюватися окремо. Як приклад він зазначив, що Україну та Молдову потрібно оцінювати окремо, оскільки існують "деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною", зокрема щодо порушення прав угорської громади в Україні.

Реклама:

Також він пригадав "безпрецедентні енергетичні проблеми", які Київ нібито створив для Угорщини та Словаччини, "що не здається нормальним для країни, яка хоче приєднатися до ЄС".

Принагідно голова угорського МЗС фактично звинуватив у лицемірстві деякі держави-члени, які нібито непублічно висловлюються проти розширення ЄС, а деякі кажуть, що краще зосередитися на якості вступу, а не на швидкості.

Як відомо, Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу 1 липня.

Раніше угорські посадовці не раз критично оцінювали початок переговорів про вступ України до ЄС і наполягали, що перед нею євроінтеграцію мають завершити країни Західних Балкан.