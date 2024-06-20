Уряд Іспанії хоче закрити організацію, яка популяризує спадщину диктатора Франко

Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун заявив, що уряд розпочав судовий процес для ліквідації Національного фонду Франсіско Франко (FNFF) – організації, яка займається просуванням спадщини іспанського диктатора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC.

У заяві 20 червня Уртасун оголосив, що ініціював судовий процес з метою розпуску FNFF через недотримання законодавства, яке забороняє будь-які спроби прославлення режиму Франко.

Йдеться про перший етап, який передбачає запити в іспанських структур, відповідальних за виконання Закону про демократичну пам'ять, для отримання інформації, що й може стати підставою для позову про ліквідацію організації.

Реклама:

Далі Мінкульт Іспанії ініціює складання звіту, який фіксує порушення, і звертається до генеральної прокуратури, після чого справа має надійти до суду. Уртасун підкреслив, що саме судді вирішуватимуть долю FNFF.

У самому фонді дії іспанського міністра назвали "гротескними".

"Ми вважаємо незрозумілим, що вони спрямовані виключно проти Національного фонду Франсіско Франко, який виконує ці цілі, що становлять загальний інтерес, про що свідчить наша діяльність і законодавчо затверджений статут", – заявила організація.

Закон про демократичну пам'ять, ухвалений в Іспанії майже два роки тому, покликаний забезпечити "справедливість, відшкодування і гідність" жертвам громадянської війни в країні і подальшої диктатури.

Франсіско Франко захопив владу в Іспанії в результаті військового перевороту проти демократично обраного республіканського уряду в 1936 році.

Заснований менш ніж через рік після смерті Франко в листопаді 1975 року, FNFF існує для "поширення і сприяння вивченню життя, думки, спадщини і діяльності" людини, яка, як зазначено на його сайті, "керувала долею Іспанії між 1936 і 1977 роками".