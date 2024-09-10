Європейська поліція розслідує нерозкрите вбивство бандита з Югославії в 1996 році

Європол мобілізує команди, щоб розкрити вбивство злочинця з колишньої Югославії, який був знайдений застреленим у Німеччині у 1996 році.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву загальноєвропейської поліції, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, нерозкрита справа стосується Ненада Гаяновича, тіло якого було знайдено в одному з німецьких міст у серпні 1996 року поруч з викраденим червоним автомобілем, зрешеченим кулями.

Європол заявив, що Гаянович був "причетний до кримінальних кіл" і відомий владі через крадіжки зі зломом на півночі Німеччини.

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У заяві Європолу акцентували, що німецька поліція в регіоні Клоппенбург-Вехта та Європол звертаються до громадськості за допомогою у розкритті справи, "пов'язаної з серйозною організованою злочинністю".

"Попри розслідування, що тривало роками, особи підозрюваних залишаються невідомими", – йдеться в заяві.

Відтак, влада сподівається, що нова інформація від громадськості допоможе остаточно розкрити цю справу.

Нагадаємо, 10 вересня суд Мадрида закрив справу за позовом 68-річного Хуліо Пачеко Єпеса, який стверджував, що поліцейські катували його після затримання наприкінці режиму диктатора Франсіско Франко.