Європейська поліція розслідує нерозкрите вбивство бандита з Югославії в 1996 році
Європол мобілізує команди, щоб розкрити вбивство злочинця з колишньої Югославії, який був знайдений застреленим у Німеччині у 1996 році.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву загальноєвропейської поліції, передає "Європейська правда".
Як зазначили журналісти, нерозкрита справа стосується Ненада Гаяновича, тіло якого було знайдено в одному з німецьких міст у серпні 1996 року поруч з викраденим червоним автомобілем, зрешеченим кулями.
Європол заявив, що Гаянович був "причетний до кримінальних кіл" і відомий владі через крадіжки зі зломом на півночі Німеччини.
У заяві Європолу акцентували, що німецька поліція в регіоні Клоппенбург-Вехта та Європол звертаються до громадськості за допомогою у розкритті справи, "пов'язаної з серйозною організованою злочинністю".
"Попри розслідування, що тривало роками, особи підозрюваних залишаються невідомими", – йдеться в заяві.
Відтак, влада сподівається, що нова інформація від громадськості допоможе остаточно розкрити цю справу.
Нагадаємо, 10 вересня суд Мадрида закрив справу за позовом 68-річного Хуліо Пачеко Єпеса, який стверджував, що поліцейські катували його після затримання наприкінці режиму диктатора Франсіско Франко.