Европейская полиция расследует нераскрытое убийство бандита из Югославии в 1996 году

Европол мобилизует команды, чтобы раскрыть убийство преступника из бывшей Югославии, который был найден застреленным в Германии в 1996 году.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление общеевропейской полиции, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, нераскрытое дело касается Ненада Гаяновича, тело которого было найдено в одном из немецких городов в августе 1996 года рядом с угнанным красным автомобилем, изрешеченным пулями.

Европол заявил, что Гаянович был "причастен к криминальным кругам" и известен властям из-за краж со взломом на севере Германии.

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В заявлении Европола акцентировали, что немецкая полиция в регионе Клоппенбург-Вехта и Европол обращаются к общественности за помощью в раскрытии дела, "связанного с серьезной организованной преступностью".

"Несмотря на расследование, которое длилось годами, личности подозреваемых остаются неизвестными", – говорится в заявлении.

Следовательно, власти надеются, что новая информация от общественности поможет окончательно раскрыть это дело.

Напомним, 10 сентября суд Мадрида закрыл дело по иску 68-летнего Хулио Пачеко Епеса, который утверждал, что полицейские пытали его после задержания в конце режима диктатора Франсиско Франко.