На Монблане нашли четырех альпинистов, которые потерялись на прошлой неделе

Спасатели поселка Шамони, что во французском департаменте Верхняя Савойя, во вторник, 10 сентября, нашли тела четырех альпинистов, которые потерялись на Монблане в минувшие выходные.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Две группы альпинистов – двое граждан Италии и двое из Южной Кореи – заблудились во время похода на Монблан в субботу, 7 сентября, из-за ухудшения погоды.

Получив первое сообщение об альпинистах, которые заблудились поздно вечером в субботу, французские спасатели были вынуждены приостановить поиски в воскресенье днем и в понедельник из-за плохих погодных условий.

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Группа спасателей из Италии также пешком отправилась через границу, чтобы попытаться найти пропавших.

Их тела обнаружили во вторник утром во время пролета с вертолета вокруг местности, где, по мнению спасателей, альпинисты находились в последний раз.

По данным префектуры Верхней Савойи, альпинисты не имели проводника и, вероятно, умерли от переутомления.

На Монблане, самой высокой вершине Европы, время от времени случаются смертельные инциденты.

В прошлом месяце на обратном пути Монблан сорвались двое альпинистов, один из них погиб.

В начале августа во французских Альпах в результате обвала ледника погибли трое альпинистов из Франции и Германии.