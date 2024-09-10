На Монблане нашли четырех альпинистов, которые потерялись на прошлой неделе
Спасатели поселка Шамони, что во французском департаменте Верхняя Савойя, во вторник, 10 сентября, нашли тела четырех альпинистов, которые потерялись на Монблане в минувшие выходные.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.
Две группы альпинистов – двое граждан Италии и двое из Южной Кореи – заблудились во время похода на Монблан в субботу, 7 сентября, из-за ухудшения погоды.
Получив первое сообщение об альпинистах, которые заблудились поздно вечером в субботу, французские спасатели были вынуждены приостановить поиски в воскресенье днем и в понедельник из-за плохих погодных условий.
Группа спасателей из Италии также пешком отправилась через границу, чтобы попытаться найти пропавших.
Их тела обнаружили во вторник утром во время пролета с вертолета вокруг местности, где, по мнению спасателей, альпинисты находились в последний раз.
По данным префектуры Верхней Савойи, альпинисты не имели проводника и, вероятно, умерли от переутомления.
На Монблане, самой высокой вершине Европы, время от времени случаются смертельные инциденты.
В прошлом месяце на обратном пути Монблан сорвались двое альпинистов, один из них погиб.
В начале августа во французских Альпах в результате обвала ледника погибли трое альпинистов из Франции и Германии.