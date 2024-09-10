Президент Фінляндії закликав до спільної відповіді на російську агресію

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав до спільної відповіді Балтійського регіону на російську агресію та наголосив на вирішальній важливості співпраці між країнами Північної Європи та Балтії для захисту Європи.

Про це він заявив під час виступу на щорічній зустрічі з послами та генеральними консулами Польщі у Варшаві, передає Polskie Radio, пише "Європейська правда".

Як передають журналісти, під час свого виступу Александр Стубб представив бачення об'єднаної відповіді на російську агресію і мінливі виклики безпеці в Європі.

Стубб заявив, що 90% фінів готові відправляти солдатів на міжнародні місії з врегулювання кризових ситуацій.

Реклама:

.Він також наголосив, що він бачить "схожий" менталітет із Польщею.

"Коли я дивлюся на Польщу і ставлення Польщі до своєї безпеки – я говорю не лише про приголомшливі понад 4%, майже 5%, оборонних видатків у відсотках від ВВП – я бачу, що менталітет дуже схожий", – зазначив він.

Також президент Фінляндії вважає, що це дуже хороша новина для НАТО і погана для Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО. Крім того, Фінляндія почала зберігати частину своїх військових запасів на території Норвегії та планує таку ж співпрацю зі Швецією.

21 серпня стало відомо, що Фінляндія веде переговори з кількома країнами-членами Північноатлантичного альянсу про розгортання їхніх військ на фінській території.

Також нещодавно очільник канцелярії Міністерства оборони Фінляндії Еса Пулккінен заявив, що країні в майбутньому можуть знадобитися сотні нових професійних військових.