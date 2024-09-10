Президент Финляндии призвал к совместному ответу на российскую агрессию

Президент Финляндии Александр Стубб призвал к совместному ответу Балтийского региона на российскую агрессию и отметил решающую важность сотрудничества между странами Северной Европы и Балтии для защиты Европы.

Об этом он заявил во время выступления на ежегодной встрече с послами и генеральными консулами Польши в Варшаве, передает Polskie Radio, пишет "Европейская правда".

Как передают журналисты, во время своего выступления Александр Стубб представил видение объединенного ответа на российскую агрессию и меняющиеся вызовы безопасности в Европе.

Стубб заявил, что 90% финнов готовы отправлять солдат на международные миссии по урегулированию кризисных ситуаций.

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Он также отметил, что он видит "похожий" менталитет с Польшей.

"Когда я смотрю на Польшу и отношение Польши к своей безопасности – я говорю не только о потрясающих более 4%, почти 5%, оборонных расходов в процентах от ВВП – я вижу, что менталитет очень похож", – отметил он.

Также президент Финляндии считает, что это очень хорошая новость для НАТО и плохая для России.

Напомним, ранее стало известно, что в Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО. Кроме того, Финляндия начала хранить часть своих военных запасов на территории Норвегии и планирует такое же сотрудничество со Швецией.

21 августа стало известно, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами-членами Североатлантического альянса о развертывании их войск на финской территории.

Также недавно глава канцелярии Министерства обороны Финляндии Эса Пулккинен заявил, что стране в будущем могут понадобиться сотни новых профессиональных военных.