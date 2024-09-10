Блінкен: Байден не виключає дозволу Україні бити вглиб Росії

Американський президент Джо Байден "не виключає", що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Sky News, передає "Європейська правда".

Як заявив Блінкен, Байден "не виключає", що Україна може запустити ракети вглиб російської території.

Ентоні Блінкен зробив цей коментар після того, як на прес-конференції в Лондоні заявив, що Іран надав Москві ракети малої дальності, і очільник Кремля Владімір Путін "ймовірно, застосує їх протягом декількох тижнів в Україні".

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Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна мала "все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії" з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

Проте, як передають журналісти, він додав, що Вашингтону також довелося враховувати інші фактори, такі як те, чи зможуть українські сили використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати.

"Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, 10 вересня Блінкен повідомив, що Байден 13 вересня зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером: посадовці обговорять дозвіл українським Силам оборони завдавати ударів вглиб Росії.

В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

У відповідь на це голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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