Блинкен: Байден не исключает разрешения Украине бить вглубь России

Американский президент Джо Байден "не исключает", что Украина может получить разрешение на удары по территории России дальнобойным оружием.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Sky News, передает "Европейская правда".

Как заявил Блинкен, Байден "не исключает", что Украина может запустить ракеты вглубь российской территории.

Энтони Блинкен сделал этот комментарий после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности, и глава Кремля Владимир Путин "вероятно, применит их в течение нескольких недель в Украине".

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Блинкен сказал, что США позаботились о том, чтобы Украина имела "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

Однако, как передают журналисты, он добавил, что Вашингтону также пришлось учитывать другие факторы, такие как то, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

"Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы", – сказал Блинкен.

Напомним, 10 сентября Блинкен сообщил, что Байден 13 сентября встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером: чиновники обсудят разрешение украинским Силам обороны наносить удары вглубь России.

В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.

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