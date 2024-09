Низкий уровень Дуная открыл затонувшие корабли Второй мировой в Сербии и Венгрии

В Сербии и Венгрии снижение уровня воды в Дунае открыло для общественности обломки военных кораблей, затопленных во время Второй мировой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Обломки нацистских кораблей появились вблизи сербского речного порта Прахово после засухи в июле и августе, которая привела к падению уровня воды в реке.

