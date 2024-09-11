Низкий уровень Дуная открыл затонувшие корабли Второй мировой в Сербии и Венгрии

В Сербии и Венгрии снижение уровня воды в Дунае открыло для общественности обломки военных кораблей, затопленных во время Второй мировой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Обломки нацистских кораблей появились вблизи сербского речного порта Прахово после засухи в июле и августе, которая привела к падению уровня воды в реке.

The wrecks of explosives-laden Nazi ships sunk in the River Danube during World War Two have emerged near Serbia's river port town of Prahovo, after a drought in July and August that saw the river's water level drop https://t.co/ChbmfhvvR3 pic.twitter.com/2dbUUkH6hZ Реклама: September 10, 2024

Четыре судна также были обнаружены в венгерском национальном парке Дунай-Драва вблизи города Мохач, где во вторник уровень воды в Дунае составлял всего 1,5 метра, что стало следствием сильной жары и длительной засухи в июле и августе.

Суда, обнаруженные в Прахово, были одними из сотен, потопленных нацистами в 1944 году, когда они отступали перед наступающими советскими войсками, уничтожая корабли. Обломки могут препятствовать речному движению во время низкого уровня воды.

Некоторые из кораблей, разбросанные по руслу реки, все еще имеют башни, командные мостики, сломанные мачты и покрученные корпуса, в то время как другие в основном лежат под песчаными отмелями.

Во вторник уровень Дуная в Будапеште составил 1,17 метра по сравнению с рекордно низким показателем в 0,4 метра, зарегистрированным в октябре 2018 года. Во время паводков Дунай поднимается значительно выше 6 метров.

"Восточная Европа переживает критические условия засухи, которые влияют на посевы и растительность", – говорится на сайте европейской климатической службы Copernicus в последнем отчете о засухе, опубликованном в начале этого месяца.

В понедельник начались долгожданные дожди, которые, как ожидается, к выходным поднимут уровень Дуная примерно до трех метров в Мохаче, и река, вероятно, снова затопит затонувшие корабли.

Уровень самой длинной реки Польши, Вислы, упал до рекордно низкого показателя, в результате чего в Варшаве обнажились песчаные отмели, а водная артерия стала настолько мелкой, что на видео засняли лося, который переходил через реку на одном из участков в сельской местности.

В последние годы экстремальное обмеление наблюдалось и на других реках Европы, в частности Рейне.