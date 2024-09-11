У Латвії ведуть розслідування проти симпатика ІДІЛ, що цікавився підготовкою терактів

Служба держбезпеки Латвії VDD викрила громадянина третьої країни, який ймовірно є прихильником терористичного угруповання "Ісламська держава" та цікавився інструкціями з підготовки терактів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив портал Delfi, посилаючись на інформацію від відомства.

Служба держбезпеки Латвії ініціювала відкриття кримінального провадження за двома статтями кримінального кодексу проти громадянина третьої країни, якого вважають симпатиком ІДІЛ та потенційним терористом.

Відкриття проваджень ініціювали ще в перші дні місяця, але про це стало відомо із затримкою.

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Чоловіка затримали ще у травні. Під час обшуку у нього вдома виявили майже пів кілограма вибухівки та інші компоненти для виготовлення вибухових пристроїв, набої до стрілецької зброї, ісламістські пропагандистські матеріали та детальні інструкції про те, як виготовити вибухівку та спланувати теракт.

Також з’ясувалося, що він активно переписувався з однодумцями у Telegram на ці теми.

У Канаді нещодавно затримали 20-річного вихідця з Близького Сходу, якого підозрюють у підготовці ісламістського теракту в єврейському центрі у Нью-Йорку до річниці нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

У німецькому Дюссельдорфі розпочався кримінальний процес над п'ятьма вихідцями з Центральної Азії, які могли готувати ісламістські теракти. Вони в’їхали до ЄС з України навесні 2022 року, деякі були в Україні як студенти.



