В Латвии ведут расследование против сторонника ИГИЛ, интересовавшегося подготовкой терактов

Служба госбезопасности Латвии VDD разоблачила гражданина третьей страны, который, вероятно, является сторонником террористической группировки "Исламское государство" и интересовался инструкциями по подготовке терактов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил портал Delfi, ссылаясь на информацию от ведомства.

Служба госбезопасности Латвии инициировала открытие уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса против гражданина третьей страны, которого считают сторонником ИГИЛ и потенциальным террористом.

Открытие производств инициировали еще в первые дни месяца, но об этом стало известно с задержкой.

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Мужчину задержали еще в мае. Во время обыска у него дома обнаружили почти полкилограмма взрывчатки и другие компоненты для изготовления взрывных устройств, патроны к стрелковому оружию, исламистские пропагандистские материалы и подробные инструкции о том, как изготовить взрывчатку и спланировать теракт.

Также выяснилось, что он активно переписывался с единомышленниками в Telegram на эти темы.

В Канаде недавно задержали 20-летнего выходца с Ближнего Востока, которого подозревают в подготовке исламистского теракта в еврейском центре в Нью-Йорке к годовщине нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

В немецком Дюссельдорфе начался уголовный процесс над пятью выходцами из Центральной Азии, которые могли готовить исламистские теракты. Они въехали в ЕС из Украины весной 2022 года, некоторые находились в Украине как студенты.

