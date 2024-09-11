Шольц у парламенті накинувся з критикою на опозицію та ультраправих

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на дебатах у Бундестазі накинувся з критикою на лідера найбільшої опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца через міграційне питання, а також "оголосив війну" ультраправим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Дебати у Бундестазі за участі Шольца проходять наступного дня після провалу перемовин за участі коаліційних партій, опозиції та земельної влади щодо запланованої міграційної реформи.

Дебати відкривав представник ХДС Александер Добріндт та звинуватив керівну коаліцію в "капітуляції" перед міграційними проблемами. Він заявив, що Шольц, відхиляючи вимогу ХДС розвертати шукачів притулку на кордоні, тільки продовжує поглиблювати проблему та підживлювати сили крайнього спектра, які здобувають популярність на цій темі.

Реклама:

Шольц, вийшовши з виступом, накинувся з критикою на лідера ХДС Фрідріха Мерца. Канцлер заявив, що Мерц "вірить, що вже вирішив проблему, давши інтерв’ю" ЗМІ, та що він "одразу забуває про сказане, щойно вийшовши з редакції, бо ніколи не мав наміру працювати над тим".

Він продовжив, що німецькі громадяни хотіли б бачити "не театральну виставу, а серйозний підхід до політики".

"Було б добре знайти спільне рішення у міграційному питанні… Ми ніколи не грюкаємо дверима, ви завжди можете повернутись (до обговорення. – Ред.), – заявив канцлер.

Також Шольц заявив, що зробить "усе можливе", щоб дати відсіч ультраправій популістській партії "Альтернатива для Німеччини", яка набирає популярності.

Він заявив, що "АдН" застрягла у минулому і намагається позбавити Німеччину гарного майбутнього, та що його уряд протистоятиме цьому.

Також Шольц заявив, що Німеччина не може взагалі припинити будь-яку імміграцію.

"Немає країни у світі, де було б скорочення частки працездатного населення і при цьому зберігалося економічне зростання… Ми країна, яка надає захист переслідуваним і тим, хто рятує свої життя – це закладено у нашій конституції і ми не робимо це предметом дебатів. Космополітизм – це необхідність. Але це не означає, що сюди може їхати хто-завгодно. Ми маємо бути спроможними вирішувати, хто буде приїздити до Німеччини", – додав канцлер.

Нагадаємо, 29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку. У ХДС вважають запропоновані зміни недостатніми.

У понеділок очільниця МВС Німеччини оголосила про поновлення прикордонного контролю на усіх кордонах Німеччини з сусідами.