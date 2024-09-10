У Німеччині найбільша опозиційна партія все ж прийде на "міграційні" консультації з урядом

Найбільша опозиційна партія Німеччини "Християнсько-демократичний союз" візьме участь в ініційованій урядом зустрічі щодо жорсткішої міграційної політики.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Керівна коаліція Німеччини ініціювала консультації з опозицією та земельною владою щодо посилення міграційної політики ФРН, зібрання заплановане на другу половину дня 10 вересня.

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Спершу не було визначеності, чи ХДС та її баварський партнер ХСС доєднаються до консультацій.

Врешті представник фракції Торстен Фрай оголосив, що політики від партії прийдуть на обговорення.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц раніше закликав до ще жорсткіших заходів у сфері міграційної політики, аніж ті, що планує коаліція у рамках міграційної реформи.

У понеділок очільниця МВС Ненсі Фезер оголосила про поновлення прикордонного контролю на усіх кордонах Німеччини з сусідами. Мерц закликав взагалі не впускати мігрантів в країну. У лавах "Зелених" назвали його поведінку "шантажем".

Канцлер Олаф Шольц закликав політсили спробувати досягти згоди у питанні міграції та сказав, що був би "дуже радий" такому результату.

Нагадаємо, 29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану. Згодом стало відомо, що більшість цих людей майже одразу відпустили на волю.