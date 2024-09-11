Шольц в парламенте набросился с критикой на оппозицию и ультраправых

Канцлер Германии Олаф Шольц на дебатах в Бундестаге набросился с критикой на лидера крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца из-за миграционного вопроса, а также "объявил войну" ультраправым.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Дебаты в Бундестаге с участием Шольца проходят на следующий день после провала переговоров с участием коалиционных партий, оппозиции и земельной власти по запланированной миграционной реформе.

Дебаты открывал представитель ХДС Александер Добриндт и обвинил правящую коалицию в "капитуляции" перед миграционными проблемами. Он заявил, что Шольц, отклоняя требование ХДС разворачивать искателей убежища на границе, только продолжает усугублять проблему и подпитывать силы крайнего спектра, которые приобретают популярность на этой теме.

Реклама:

Шольц, выйдя с выступлением, набросился с критикой на лидера ХДС Фридриха Мерца. Канцлер заявил, что Мерц "верит, что уже решил проблему, дав интервью" СМИ, и что он "сразу забывает о сказанном, только выйдя из редакции, потому что никогда не намеревался работать над этим".

Он продолжил, что немецкие граждане хотели бы видеть "не театральное представление, а серьезный подход к политике".

"Было бы хорошо найти общее решение в миграционном вопросе... Мы никогда не хлопаем дверью, вы всегда можете вернуться (к обсуждению. – Ред.), – заявил канцлер.

Также Шольц заявил, что сделает "все возможное", чтобы дать отпор ультраправой популистской партии "Альтернатива для Германии", которая набирает популярность.

Он заявил, что "Альтернатива" застряла в прошлом и пытается лишить Германию хорошего будущего, и что его правительство будет противостоять этому.

Также Шольц заявил, что Германия не может вообще прекратить любую иммиграцию.

"Нет страны в мире, где было бы сокращение доли трудоспособного населения и при этом сохранялся экономический рост... Мы страна, которая предоставляет защиту преследуемым и тем, кто спасает свои жизни – это заложено в нашей конституции и мы не делаем это предметом дебатов. Космополитизм – это необходимость. Но это не означает, что сюда может ехать кто угодно. Мы должны быть способны решать, кто будет приезжать в Германию", – добавил канцлер.

Напомним, 29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища. В ХДС считают предложенные изменения недостаточными.

В понедельник глава МВД Германии объявила о возобновлении пограничного контроля на всех границах Германии с соседями.