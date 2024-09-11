Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги, куди увійдуть бронетранспортери

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової підтримки України під час візиту до Києва 11 вересня.

Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль, передає "Європейська правда".

Як зазначив Шмигаль, під час зустрічі у Києві Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери. Також він повідомив, що Латвія планує передати Україні сонячні панелі для лікарень.

Посадовці обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями, розповів український прем’єр.

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"Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО", – додав Шмигаль.

Фото: Facebook Дениса Шмигаля

Як відомо, 11 вересня до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня.

Напередодні стало відомо, що Латвія передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізованого одягу, біноклів та іншого екіпірування для Сил оборони.