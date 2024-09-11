Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи, куда войдут бронетранспортеры

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной поддержки Украины во время визита в Киев 11 сентября.

Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, передает "Европейская правда".

Как отметил Шмыгаль, во время встречи в Киеве Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры. Также он сообщил, что Латвия планирует передать Украине солнечные панели для больниц.

Чиновники обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями, рассказал украинский премьер.

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"Латвия последовательно поддерживает санкции против агрессора и является нашим надежным союзником в интеграции в ЕС и НАТО", – добавил Шмыгаль.

Фото: Facebook Дениса Шмыгаля

Как известно, 11 сентября в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня.

Накануне стало известно, что Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.