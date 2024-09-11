Трамп каже, що не знає, чи хоче брати участь у ще одних дебатах із Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трам заявив, що не знає, чи хоче проводити нові теледебати зі своєю опоненткою Камалою Гарріс.

Про це повідомив CNN, передає "Європейська правда".

Трамп вважає, що він виграв дебати із Гарріс, які відбулися 10 вересня, відтак він "не знає, чи хоче брати участь у ще одних дебатах".

Він також припустив, що Гарріс нібито отримала питання заздалегідь перед президентськими дебатами на ABC. На його думку, дебати були "сфальсифіковані".

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"У них було сфальсифіковане шоу з кимось, хто, можливо, навіть знав відповіді, я маю на увазі, буду чесним, я дивився, як вона говорила, і сказав, що, знаєте, вона, здається, жахливо знайома з питаннями", – додав Трамп.

Як повідомлялося, перші опитування глядачів теледебатів Гарріс і Трампа 10 вересня свідчать, що зареєстровані виборці, які дивилися їх, у співвідношенні 63% до 37% вважають, що Гарріс виступила краще.

Нагадаємо, Трамп на дебатах ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну" та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Водночас Гарріс заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало би катастрофою для України та Східної Європи.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.