Трамп говорит, что не знает, хочет ли еще одни дебаты с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трам заявил, что не знает, хочет ли проводить новые теледебаты со своей оппоненткой Камалой Харрис.

Об этом сообщил CNN, передает "Европейская правда".

Трамп считает, что он выиграл дебаты с Харрис, которые состоялись 10 сентября, поэтому он "не знает, хочет ли участвовать еще в одних дебатах".

Он также предположил, что Харрис якобы получила вопрос заранее перед президентскими дебатами на ABC. По его мнению, дебаты были "фальсифицированы".

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"У них было фальсифицированное шоу с кем-то, кто, возможно, даже знал ответы, я имею в виду, буду честным, я смотрел, как она говорила, и сказал, что, знаете, она, кажется, ужасно знакома с вопросами", – добавил Трамп.

Как сообщалось, первые опросы зрителей теледебатов Харрис и Трампа 10 сентября свидетельствуют, что зарегистрированные избиратели, которые смотрели их, в соотношении 63% к 37% считают, что Харрис выступила лучше.

Напомним, Трамп на дебатах уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну" и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

В то же время Харрис заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

Подробнее читайте в статье Харрис начинает и побеждает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.