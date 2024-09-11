Британія анонсувала розслідування вбивства правозахисника у 1989 році

Британія анонсувала проведення урядового розслідування вбивства в Північній Ірландії в 1989 році адвоката з прав людини Пета Фінукейна.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Журналісти розповіли, що Фінукейн, який представляв широке коло клієнтів, включаючи провідних ірландських націоналістів, був застрелений у своєму будинку на очах у дружини і трьох дітей пробританськими "лоялістськими" бойовиками, які, за незалежним розслідуванням 2012 року, вступили у змову з британськими силами безпеки.

Як зазначило агентство, після низки розслідувань у 2004 році судовий розгляд під керівництвом судді дійшов висновку, що необхідне публічне розслідування. Британський міністр Північної Ірландії заявив тоді, що таке розслідування буде проведено.

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Проте, у 2011 році британський уряд вирішив провести лише незалежне розслідування, а у 2012 році тодішній прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив, що це розслідування виявило "шокуючий" рівень державної змови у вбивстві.

У 2019 році родина Фінукейнів звернулася до Верховного суду Британії, який постановив, що дружина Фінукейна має законне право на проведення урядового розслідування. Ірландський уряд і правозахисні організації також закликали до такого розслідування.

Водночас журналісти зазначили, що Британія у 2020 році відхилила заклики до урядового розслідування, заявивши, що це може зашкодити розслідуванню справи північноірландською поліцією.

Урядове розслідування – це велике розслідування, скликане міністром уряду, якому можуть бути надані спеціальні повноваження для примусу до надання свідчень та оприлюднення інших форм доказів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Європол мобілізує команди, щоб розкрити вбивство злочинця з колишньої Югославії, який був знайдений застреленим у Німеччині у 1996 році.