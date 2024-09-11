Британия анонсировала расследование убийства правозащитника в 1989 году

Великобритания пообещала провести правительственное расследование убийства в Северной Ирландии в 1989 году адвоката по правам человека Пэта Финукейна.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Журналисты рассказали, что Финукейн, представлявший широкий круг клиентов, включая ведущих ирландских националистов, был застрелен в своем доме на глазах у жены и троих детей пробританскими "лоялистскими" боевиками, которые, согласно независимому расследованию 2012 года, вступили в сговор с британскими силами безопасности.

Как отметило агентство, после ряда расследований в 2004 году судебное разбирательство пришло к выводу, что необходимо публичное расследование. Британский министр Северной Ирландии заявил тогда, что такое расследование будет проведено.

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Однако в 2011 году британское правительство решило провести только независимое расследование, а в 2012 году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что это расследование выявило "шокирующий" уровень государственного сговора в убийстве.

В 2019 году семья Финукейнов обратилась в Верховный суд Великобритании, который постановил, что жена Финукейна имеет законное право на проведение правительственного расследования. Ирландское правительство и правозащитные организации также призвали к такому расследованию.

В то же время журналисты отметили, что Британия в 2020 году отклонила призывы к правительственному расследованию, заявив, что это может повредить расследованию дела североирландской полицией.

Правительственное расследование – это большое расследование, созванное министром правительства, которому могут быть предоставлены специальные полномочия для принуждения к даче показаний и обнародования других форм доказательств.

Напомним, накануне стало известно, что Европол мобилизует команды, чтобы раскрыть убийство преступника из бывшей Югославии, который был найден застреленным в Германии в 1996 году.