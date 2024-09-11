Лидер одной из коалиционных партий Нидерландов берет перерыв по состоянию здоровья

Питер Омтцигт, глава нидерландской партии "Новый социальный договор" (NSC), входящей в правительственную коалицию, заявил о приостановлении полномочий как руководителя политсилы по состоянию здоровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Омцигт заявил в среду, 11 сентября, что в течение ближайших недель отойдет от руководства партией, но не уточнил, как именно это сделает.

"Прошлый год был чрезвычайно напряженным, и это означает, что в течение следующих недель по состоянию здоровья я буду работать больше на заднем фоне и меньше в центре внимания", – отметил политик.

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Среди прочего, лидер NSC не будет участвовать в парламентских дебатах по бюджету, которые традиционно происходят после третьего вторника сентября, когда бюджетный проект подает правительство.

Причин временного сложения полномочий Омцигт не назвал, но нидерландские СМИ со ссылкой на источники говорят, что политик испытывал значительный стресс во время коалиционных переговоров с представителями трех других партий, идеологически отличных от центристского NSC.

Среди прочего, последнее заседание представителей коалиции Нидерландов по бюджету затянулось до 4-х утра, и во время обсуждений Омцигт якобы несколько раз расплакался и даже бил себя в гневе.

"Новый социальный договор" возник перед досрочными выборами 2023 года как партия-альтернатива другим политическим силам и получил 20 мест в нижней палате парламента.

Ранее Питер Омцигт входил в консервативную партию "Христианско-демократический призыв". В 2021 году он уже брал длительный отпуск из-за выгорания.

По той же причине отходил от дел и тогдашний глава министерства экономики и климатической политики Нидерландов Бас ван'т Ваут.