МЗС Німеччини потролило Трампа через заяву на дебатах, опозиція це критикує

У найбільшій опозиційній партії Німеччини – Християнсько-демократичному союзі (ХДС) – розкритикували реакцію Міністерства закордонних справ на заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа на дебатах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

Під час дебатів із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс Трамп навів Німеччину як приклад невдалого енергетичного переходу, заявивши, що вона "повернулась до будівництва нормальних електростанцій".

В акаунті німецького МЗС у X (Twitter) після цього з’явився пост зі скриншотом із дебатів Трампа та Гарріс та словами: "Подобається вам це чи ні, але енергетична система Німеччини повністю функціонує".

Реклама:

"І ми закриваємо, а не будуємо вугільні та атомні електростанції. Вугілля перестануть використовувати для генерації найпізніше до 2038 року", – додало відомство.

Like it or not: Germany’s energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down – not building – coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also don’t eat cats and dogs. #Debate2024 pic.twitter.com/PiDO98Vxfo