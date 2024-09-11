МЗС Німеччини потролило Трампа через заяву на дебатах, опозиція це критикує

У найбільшій опозиційній партії Німеччини – Християнсько-демократичному союзі (ХДС) – розкритикували реакцію Міністерства закордонних справ на заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа на дебатах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

Під час дебатів із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс Трамп навів Німеччину як приклад невдалого енергетичного переходу, заявивши, що вона "повернулась до будівництва нормальних електростанцій".

В акаунті німецького МЗС у X (Twitter) після цього з’явився пост зі скриншотом із дебатів Трампа та Гарріс та словами: "Подобається вам це чи ні, але енергетична система Німеччини повністю функціонує".

Реклама:

"І ми закриваємо, а не будуємо вугільні та атомні електростанції. Вугілля перестануть використовувати для генерації найпізніше до 2038 року", – додало відомство.

Like it or not: Germany’s energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down – not building – coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also don’t eat cats and dogs. #Debate2024 pic.twitter.com/PiDO98Vxfo – GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 11, 2024

Наприкінці воно вказало, що "ми також не їмо котів і собак", пославшись на неправдиве твердження експрезидента про те, що в одному з міст штату Огайо іммігранти з Гаїті їдять домашніх тварин.

Юрген Гардт, речник із зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, розкритикував Міністерство закордонних справ за цей пост.

"Хай як це спокусливо, не все потрібно коментувати. Тим більше, що сумнівно, що такий вищий федеральний орган, як Міністерство закордонних справ, повинен жартувати над можливим наступним президентом нашого найважливішого союзника", – сказав він у коментарі Spiegel.

Політик ХДС Норберт Реттген також зауважив, що Трамп може стати наступним президентом США, і назвав твіт німецького МЗС "дуже дивною дипломатією".

Ані МЗС Німеччини, ані його очільниця Анналена Бербок поки публічно не коментували критику у свій бік.

Читайте більше про те, що показали президентські дебати у США.