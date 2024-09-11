МИД Германии потроллил Трампа из-за заявления на дебатах, оппозиция это критикует

В крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-демократическом союзе (ХДС) – раскритиковали реакцию Министерства иностранных дел на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа на дебатах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

Во время дебатов с вице-президентом США Камалой Харрис Трамп привел Германию как пример неудачного энергетического перехода, заявив, что она "вернулась к строительству нормальных электростанций".

В аккаунте немецкого МИД в X (Twitter) после этого появился пост со скриншотом с дебатов Трампа и Харрис и словами: "Нравится вам это или нет, но энергетическая система Германии полностью функционирует".

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"И мы закрываем, а не строим угольные и атомные электростанции. Уголь перестанут использовать для генерации самое позднее к 2038 году", – добавило ведомство.

Like it or not: Germany’s energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down – not building – coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also don’t eat cats and dogs. #Debate2024 pic.twitter.com/PiDO98Vxfo – GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 11, 2024

В конце оно указало, что "мы также не едим кошек и собак", сославшись на ложное утверждение экс-президента о том, что в одном из городов штата Огайо иммигранты из Гаити едят домашних животных.

Юрген Гардт, спикер по внешней политике парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, раскритиковал Министерство иностранных дел за этот пост.

"Как бы это ни было соблазнительно, не все нужно комментировать. Тем более, что сомнительно, что такой высший федеральный орган, как Министерство иностранных дел, должен шутить над возможным следующим президентом нашего важнейшего союзника", – сказал он в комментарии Spiegel.

Политик ХДС Норберт Реттген также отметил, что Трамп может стать следующим президентом США, и назвал твит немецкого МИД "очень странной дипломатией".

Ни МИД Германии, ни его руководительница Анналена Бербок пока публично не комментировали критику в свою сторону.

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