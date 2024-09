МИД Германии потроллил Трампа из-за заявления на дебатах, оппозиция это критикует

В крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-демократическом союзе (ХДС) – раскритиковали реакцию Министерства иностранных дел на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа на дебатах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

Во время дебатов с вице-президентом США Камалой Харрис Трамп привел Германию как пример неудачного энергетического перехода, заявив, что она "вернулась к строительству нормальных электростанций".

В аккаунте немецкого МИД в X (Twitter) после этого появился пост со скриншотом с дебатов Трампа и Харрис и словами: "Нравится вам это или нет, но энергетическая система Германии полностью функционирует".

"И мы закрываем, а не строим угольные и атомные электростанции. Уголь перестанут использовать для генерации самое позднее к 2038 году", – добавило ведомство.

Like it or not: Germany’s energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down – not building – coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also don’t eat cats and dogs. #Debate2024 pic.twitter.com/PiDO98Vxfo