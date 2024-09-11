Во французских Альпах погиб турист из Дании

На горном массиве Монблан во французских Альпах 61-летний турист из Дании упал и разбился насмерть.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Спасатели сообщили, что датский турист шел по крутой местности вблизи Сен-Жерве-ле-Бен, что во французском департаменте Верхняя Савойя, соскользнул с тропы и упал с 30-метровой высоты.

Падение привело к мгновенной смерти мужчины, добавила полиция поселка Шамони.

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Это уже второй смертельный случай в этих горах за последние дни. Накануне на самом Монблане нашли мертвыми четырех альпинистов из Италии и Южной Кореи.

А в августе на обратном пути Монблан сорвались двое альпинистов, один из них погиб.