Во французских Альпах погиб турист из Дании
Новости — Среда, 11 сентября 2024, 21:50 —
На горном массиве Монблан во французских Альпах 61-летний турист из Дании упал и разбился насмерть.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Спасатели сообщили, что датский турист шел по крутой местности вблизи Сен-Жерве-ле-Бен, что во французском департаменте Верхняя Савойя, соскользнул с тропы и упал с 30-метровой высоты.
Падение привело к мгновенной смерти мужчины, добавила полиция поселка Шамони.
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Это уже второй смертельный случай в этих горах за последние дни. Накануне на самом Монблане нашли мертвыми четырех альпинистов из Италии и Южной Кореи.
А в августе на обратном пути Монблан сорвались двое альпинистов, один из них погиб.
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