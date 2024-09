Президент Естонії прибув до Києва

У четвер до Києва з візитом прибув президент Естонії Алар Каріс.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Каріс відзначив, що прибув до чудового міста Києва і "з нетерпінням чекає" на всі зустрічі та дискусії.

Arrived in the great city of #Kyiv. Looking forward to all the meetings & discussions

. #StandWithUkraine #SupportUkraine pic.twitter.com/Jf9QwnZ0Q3

