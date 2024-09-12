Президент Естонії прибув до Києва
Новини — Четвер, 12 вересня 2024, 11:38 —
У четвер до Києва з візитом прибув президент Естонії Алар Каріс.
Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".
Каріс відзначив, що прибув до чудового міста Києва і "з нетерпінням чекає" на всі зустрічі та дискусії.
Arrived in the great city of #Kyiv. Looking forward to all the meetings & discussions
. #StandWithUkraine #SupportUkraine pic.twitter.com/Jf9QwnZ0Q3Реклама:– Alar Karis (@AlarKaris) September 12, 2024
"Попереду зустрічі та обговорення, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України та її цілей. Ми з українським народом у його боротьбі за свободу та незалежність", – написав Каріс у своєму Facebook.
Каріс прибув до української столиці наступного дня після візиту своїх балтійських колег – президента Литви та прем’єрки Латвії, які відвідали у Києві саміт Кримської платформи.