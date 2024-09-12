Президент Эстонии прибыл в Киев с визитом

В четверг в Киев с визитом прибыл президент Эстонии Алар Карис.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Карис отметил, что прибыл в замечательный город Киев и "с нетерпением ждет" всех встреч и дискуссий.

"Впереди встречи и обсуждения, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины и ее целей. Мы с украинским народом в его борьбе за свободу и независимость", – написал Карис в своем Facebook.

Карис прибыл в украинскую столицу на следующий день после визита своих балтийских коллег – президента Литвы и премьера Латвии, которые посетили в Киеве саммит Крымской платформы.