Президент Эстонии прибыл в Киев с визитом

В четверг в Киев с визитом прибыл президент Эстонии Алар Карис.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Карис отметил, что прибыл в замечательный город Киев и "с нетерпением ждет" всех встреч и дискуссий.

Arrived in the great city of #Kyiv. Looking forward to all the meetings & discussions

