У Польщі зменшилась кількість працевлаштованих українців у порівнянні з минулим роком.

Такі дані Головного статистичного управління Польщі наводить Interia, пише "Європейська правда".

Головне статистичне управління оприлюднило інформацію про кількість іноземців, які працюють у Польщі. Ці дані стосуються березня 2024 року.

Згідно з інформацією, більшість працюючих іноземців мали українське громадянство. Загалом станом на березень у Польщі працювали 690,1 тис. українців. Згідно з даними Євростату, у березні 2024 року Польща надала тимчасовий захист 950 965 українцям.

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Натомість, за даними Головного статистичного управління, у березні 2023 року в Польщі було 720 тисяч працевлаштованих українців. Це означає зменшення українських працівників приблизно на 30 тисяч. людей.

Причин цьому може бути декілька – від виїзду українця з Польщі до зміни типу контракту чи рішення працювати нелегально.

Українські працівники найчастіше знаходять роботу у великих містах, у таких галузях, як будівництво, промисловість або транспорт і логістика. Найбільше іноземців (не лише з України) працювало у столичному регіоні Варшави, а найменше – у Свєнтокшиському воєводстві.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям із України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватися на роботу.