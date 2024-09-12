В Польше уменьшилось количество трудоустроенных украинцев по сравнению с прошлым годом.

Такие данные Главного статистического управления Польши приводит Interia, пишет "Европейская правда".

Главное статистическое управление обнародовало информацию о количестве иностранцев, работающих в Польше. Эти данные касаются марта 2024 года.

Согласно информации, большинство работающих иностранцев имели украинское гражданство. Всего по состоянию на март в Польше работали 690,1 тыс. украинцев. Согласно данным Евростата, в марте 2024 года Польша предоставила временную защиту 950 965 украинцам.

Реклама:

Зато, по данным Главного статистического управления, в марте 2023 года в Польше было 720 тысяч трудоустроенных украинцев. Это означает уменьшение украинских работников примерно на 30 тысяч человек.

Причин этому может быть несколько – от выезда украинца из Польши до изменения типа контракта или решения работать нелегально.

Украинские работники чаще всего находят работу в крупных городах, в таких отраслях, как строительство, промышленность или транспорт и логистика. Больше всего иностранцев (не только из Украины) работало в столичном регионе Варшавы, а меньше всего – в Свентокшиском воеводстве.

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.