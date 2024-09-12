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У французьких Альпах випав ранній перший сніг

Новини — Четвер, 12 вересня 2024, 14:11 — Марія Ємець

У французьких Альпах після приходу на територію країни холодного повітря з півночі випав перший сніг, що раніше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

З приходом на захід Європи холодних і вологих повітряних мас з Ісландії та Гренландії температура повітря по всій території Франції суттєво знизилася, а високо у горах опустилася до нуля і нижче. 

У високогірних районах департаментів Савоя та Ізер місцевих мешканців і туристів здивував перший сніг – втім, не настільки глибокий, щоб можна було кататися на лижах. 

Місцеві готельє кажуть, що торік у ці дати в денні години було ще близько 30°C.

Перший сніг на початку вересня є рідкісним, але не винятковим явищем для Альп. Так само сталося і у вересні 2020 року на висоті понад 2000 метрів в Альпах і Піренеях. 

Нагадаємо, у Фінляндії тим часом фіксують аномально теплі для сезону температури, а на крайній півночі країни борються з лісовими пожежами

Напередодні у французьких Альпах загинув турист із Данії, що стало черговим смертельним інцидентом за останній час. 

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Франція ЄвроЖиття
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