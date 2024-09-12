Во французских Альпах выпал ранний первый снег

Во французских Альпах после прихода на территорию страны холодного воздуха с севера выпал первый снег, что раньше, чем обычно.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С приходом на запад Европы холодных и влажных воздушных масс из Исландии и Гренландии температура воздуха по всей территории Франции существенно снизилась, а высоко в горах опустилась до нуля и ниже.

Saupoudrage à 2000 m ce matin à Samoens Webcam @skaping. Ce n'est que le début : le saupoudrage devrait descendre vers 1300 m demain matin sur les Alpes du Nord et les crêtes du Jura. pic.twitter.com/dqtryhJskI Реклама: September 12, 2024

В высокогорных районах департаментов Савоя и Изер местных жителей и туристов удивил первый снег – впрочем, не настолько глубокий, чтобы можно было кататься на лыжах.

Местные отельеры говорят, что в прошлом году в эти даты в дневные часы было еще около 30°C.

Первый снег в начале сентября является редким, но не исключительным явлением для Альп. Так же произошло и в сентябре 2020 года на высоте более 2000 метров в Альпах и Пиренеях.

Напомним, в Финляндии тем временем фиксируют аномально теплые для сезона температуры, а на крайнем севере страны борются с лесными пожарами.

Накануне во французских Альпах погиб турист из Дании, что стало очередным смертельным инцидентом за последнее время.