Очільник Міноборони Естонії закликав НАТО посилити ППО країн Балтії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав НАТО покращити протиповітряну оборону держав-членів, які межують з Росією, на тлі нестачі засобів протиракет великої дальності в Альянсі.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству Bloomberg, передає "Європейська правда".

Журналісти зазначили, що здатність відбивати балістичні ракети є однією з найбільших прогалин в обороні союзників. Зброя далекого бою, така як система Patriot, низку яких союзники по НАТО передали Україні, також є надзвичайно дорогою.

Певкур вважає, що країни, які мають спільні кордони із Росією перебувають у критичній ситуації.

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"Очевидно, що прикордонні країни перебувають у найбільш критичній ситуації. Якщо прикордонні країни захищені, то, безумовно, Берлін і Париж також значно більш безпечні", – впевнений він.

Очільник естонського оборонного відомства зазначив, що за останні два роки країна придбала боєприпаси на суму понад 750 млн євро, а це, за його словами, перевищує загальну суму закупівель за попередні 30 років.

Також Певкур зазначив, що ще 3 млрд євро заплановано на закупівлю боєприпасів до 2028 року.

Естонія нещодавно запровадила податок на оборону, і країна вже є другою за величиною країною, яка витрачає на оборону на частку від економічного виробництва в НАТО після Польщі. Раніше Певкур заявив, що витрати Естонії на оборону можуть потенційно зрости до 4-5% від ВВП найближчими роками.

Нагадаємо, нещодавно очільник канцелярії Міністерства оборони Фінляндії Еса Пулккінен заявив, що країні в майбутньому можуть знадобитися сотні нових професійних військових.