Глава Минобороны Эстонии призвал НАТО усилить ПВО стран Балтии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал НАТО улучшить противовоздушную оборону государств-членов, граничащих с Россией, на фоне нехватки средств противоракет большой дальности в Альянсе.

Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, передает "Европейская правда".

Способность отражать баллистические ракеты является одним из самых больших пробелов в обороне союзников. ПВО дальнего радиуса действия, такие как системы Patriot, ряд которых союзники по НАТО передали Украине, также является чрезвычайно дорогой.

Певкур считает, что страны, имеющие общие границы с Россией, находятся в критической ситуации.

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"Очевидно, что приграничные страны находятся в наиболее критической ситуации. Если приграничные страны защищены, то, безусловно, Берлин и Париж также значительно более безопасны", – уверен он.

Глава эстонского оборонного ведомства отметил, что за последние два года страна приобрела боеприпасы на сумму более 750 млн евро, а это, по его словам, превышает общую сумму закупок за предыдущие 30 лет.

Также Певкур отметил, что еще 3 млрд евро запланировано на закупку боеприпасов до 2028 года.

Эстония недавно ввела налог на оборону. Ранее Певкур заявил, что расходы Эстонии на оборону могут потенциально вырасти до 4-5% от ВВП в ближайшие годы.

Напомним, недавно глава канцелярии Министерства обороны Финляндии Эса Пулккинен заявил, что стране в будущем могут понадобиться сотни новых профессиональных военных.