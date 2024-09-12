Мер Вроцлава запевняє, що місто краще готове до високої води, ніж перед повінню 1997 року

Мер польського Вроцлава, де вже почалися обіцяні сильні дощі, запевняє, що місто краще готове до стихії, аніж під час останньої масштабної повені 1997 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю RMF24.

Мер Яцек Сутрик запевнив, що місто готувалося до очікуваної негоди, зокрема, провели очищення водостоків і колекторів, створено спеціальну команду кризового реагування і всі міські служби готові діяти.

За його словами, Вроцлав краще готовий до можливого підвищення рівня води, аніж це було під час великої повені у Центральній Європі в 1997 році. Служби мають напоготові близько 1 млн мішків для піску, а за попередньої каденції місцевої влади зробили значні інвестиції у конструкції для боротьби з повенями.

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"Я пам’ятаю повінь 1997 року і можу сказати, що ми у набагато кращій ситуації… Але вона змінюється дуже динамічно, подивимося, що буде за кілька годин. Найбільші зливи очікуються з п’ятниці на суботу", – зазначив мер.

Він повідомив, що найбільший ризик підтоплення – для місць у низині та проїздів під шляхопроводами.

Наближення сильних злив стало топновиною у Чехії та Польщі: прогнозована кількість опадів загрожує масштабною повінню. У Чехії уряд проводив спеціальний брифінг, щоб попередити громадян.

Перед цим останніми днями рівень у річці Вісла в районі Варшави побив історичні мінімуми через тривалу посуху.