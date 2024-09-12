Мэр Вроцлава уверяет, что город лучше готов к высокой воде, чем перед наводнением 1997 года

Мэр польского Вроцлава, где уже начались обещанные сильные дожди, уверяет, что город лучше готов к стихии, чем во время последнего масштабного наводнения 1997 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RMF24.

Мэр Яцек Сутрик заверил, что город готовился к ожидаемой непогоде, в частности, провели очистку водостоков и коллекторов, создана специальная команда кризисного реагирования и все городские службы готовы действовать.

По его словам, Вроцлав лучше готов к возможному повышению уровня воды, чем это было во время большого наводнения в Центральной Европе в 1997 году. У служб имеется наготове около 1 млн мешков для песка, а при предыдущей каденции местной власти сделали значительные инвестиции в конструкции для борьбы с наводнениями.

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"Я помню наводнение 1997 года и могу сказать, что мы в гораздо лучшей ситуации... Но она меняется очень динамично, посмотрим, что будет через несколько часов. Наибольшие ливни ожидаются с пятницы на субботу", – отметил мэр.

Он сообщил, что наибольший риск подтопления – для мест в низине и проездов под путепроводами.

Приближение сильных ливней стало топ-новостью в Чехии и Польше: прогнозируемое количество осадков грозит масштабным наводнением. В Чехии правительство проводило специальный брифинг, чтобы предупредить граждан.

Перед этим в последние дни уровень в реке Висла в районе Варшавы побил исторические минимумы из-за длительной засухи.