Польща і Чехія готуються до повеней: очікуються надзвичайно сильні зливи

У Чехії та частині Польщі готуються до можливих повеней у зв’язку з наближенням атмосферного фронту з рясними опадами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють чеське видання Novinky та польське RMF24.

У Чехії найсильніші зливи очікують на північному сході країни у наступні чотири доби, з четверга до неділі.

Прогнози вказують на ймовірність ситуації, що виникла у 1997 і 2002 роках, коли країна постраждала від руйнівних повеней, попередив міністр довкілля Петр Хладік на спеціальному брифінгу уряду.

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За його словами, за "позитивним" прогнозом у районі Єсенік може випасти 395 мм опадів, а за гіршого сценарію – 452 мм. Зливи будуть супроводжуватися сильним вітром. Зазвичай у цьому районі за увесь рік випадає 1400 мм опадів, відтак у разі "песимістичного" сценарію третина цього обсягу може випасти за лічені дні.

Міністр зазначив, що "не хоче нікого лякати", але є чималий ризик підтоплень навіть там, де повені зазвичай не стаються, оскільки за таких об’ємів опадів ґрунт перестає вбирати воду.

Управління водними ресурсами почало понижувати рівень води на водоймах, де він регулюється дамбами, щоб вони змогли прийняти ці обсяги дощу.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан закликав мерів переглянути локальні плани дій на випадок повеней, а місцевих організаторів різних заходів – розглянути їхнє скасування. Він також застеріг чехів від туризму у місця повеней та нагадав, що за цих умов залишати автівки та інше майно на узбережжях річок ризиковано.

У польському Вроцлаві також готуються до повені. Інститут метеорології та управління водними ресурсами повідомив, що з вівторка до неділі у Нижньосілезькому воєводстві, що межує з Чехією, може випасти до 150 літрів води на квадратний метр.

Усі публічні заходи скасовують, у районі також понижують рівень води у водоймах, де його можливо регулювати.

Перед цим останніми днями рівень у річці Вісла в районі Варшави побив кілька історичних мінімумів через тривалу посуху.

Нагадаємо, у липні сильні дощі також спричинили повені на сході Чехії, проте не катастрофічні.