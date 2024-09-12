У Франції евакуювали десятки людей через лісові пожежі в Піренеях

У департаменті на півдні Франції Східній Піренеї евакуювали близько 80 мешканців сіл через лісову пожежу, яка поширилася на 400 гектарів землі.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена, передає "Європейська правда".

Як розповів очільник французького МВС, близько 80 мешканців сіл були евакуйовані в результаті лісової пожежі, що вирувала в горах на південному заході Франції.

Пожежа поширилася на 400 гектарів землі в департаменті Піренеї-Східні.

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Повідомлень про пошкодження майна або поранення серед людей, евакуйованих з села Кастельну, яке знаходиться приблизно в 30 км від міста Перпіньян не надходило, зазначив він.

За даними міністра, для гасіння пожежі було залучено 300 пожежників, дев'ять літаків і три гелікоптери.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що на півночі Фінляндії борються з двома великими лісовими пожежами – нетиповим явищем для вересня, коли на півночі зазвичай стрімко настає осінь.



У Німеччині минулими вихідними через лісову пожежу евакуювали з гори близько 500 туристів.