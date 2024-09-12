Во Франции эвакуировали десятки людей из-за лесных пожаров в Пиренеях

В департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции эвакуировали около 80 жителей сел из-за лесного пожара, который распространился на 400 гектаров земли.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные министра внутренних дел Жеральда Дарманена, передает "Европейская правда".

Как рассказал глава французского МВД, около 80 жителей сел были эвакуированы в результате лесного пожара, бушевавшего в горах на юго-западе Франции.

Пожар распространился на 400 гектаров земли в департаменте Восточные Пиренеи.

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Сообщений о повреждении имущества или ранениях среди людей, эвакуированных из деревни Кастельну, которая находится примерно в 30 км от города Перпиньян не поступало, отметил Дарманен.

По данным министра, для тушения пожара было привлечено 300 пожарных, девять самолетов и три вертолета.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что на севере Финляндии борются с двумя крупными лесными пожарами – нетипичным явлением для сентября, когда на севере обычно стремительно наступает осень.

В Германии в минувшие выходные из-за лесного пожара эвакуировали с горы около 500 туристов.