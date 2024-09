Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні

Литва відправила в Україну чергову партію військової допомоги Україні, яка має прибути до кінця тижня.

Про це в четвер, 12 вересня, повідомило литовське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Новий пакет допомоги від Литви містить бронетранспортери М113, а також позашляховики і запчастини до них.

"Ця підтримка посилить можливості Збройних сил України з розмінування та сприятиме досягненню цілей литовсько-ісландської коаліції з розмінування", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to stand strong with Ukraine, sending another round of M113 armored vehicles & SUVs.



This aid strengthens demining efforts, advancing the Lithuania-Iceland-led Demining Coalition’s mission.



Each delivery brings us closer to a safer & stronger Ukraine. pic.twitter.com/HedoZZgXFH