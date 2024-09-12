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Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні

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Новини — Четвер, 12 вересня 2024, 21:03 — Олег Павлюк

Литва відправила в Україну чергову партію військової допомоги Україні, яка має прибути до кінця тижня.

Про це в четвер, 12 вересня, повідомило литовське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Новий пакет допомоги від Литви містить бронетранспортери М113, а також позашляховики і запчастини до них.

"Ця підтримка посилить можливості Збройних сил України з розмінування та сприятиме досягненню цілей литовсько-ісландської коаліції з розмінування", – йдеться в повідомленні.

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Раніше Литва передала Україні різні боєприпаси, бронетранспортери М577, системи протидії безпілотникам, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, генератори, причепи та іншу підтримку.

З початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 679 мільйонів євро, а її загальна підтримка перевищила 1 мільярд євро.

Раніше в четвер литовський президент Гітанас Науседа заявив, що очікує на "позитивне рішення" стосовно придбання зенітно-ракетних систем малої дальності для України найближчим часом.

Також повідомлялось, що Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української далекобійної зброї "Паляниця".

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Литва Зброя ЗСУ
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