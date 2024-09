Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине

Литва отправила в Украину очередную партию военной помощи Украине, которая должна прибыть до конца недели.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщило литовское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Новый пакет помощи от Литвы содержит бронетранспортеры М113, а также внедорожники и запчасти к ним.

"Эта поддержка усилит возможности Вооруженных сил Украины по разминированию и будет способствовать достижению целей литовско-исландской коалиции по разминированию", – говорится в сообщении.

