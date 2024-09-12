Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине

Литва отправила в Украину очередную партию военной помощи Украине, которая должна прибыть до конца недели.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщило литовское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Новый пакет помощи от Литвы содержит бронетранспортеры М113, а также внедорожники и запчасти к ним.

"Эта поддержка усилит возможности Вооруженных сил Украины по разминированию и будет способствовать достижению целей литовско-исландской коалиции по разминированию", – говорится в сообщении.

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🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to stand strong with Ukraine, sending another round of M113 armored vehicles & SUVs.



This aid strengthens demining efforts, advancing the Lithuania-Iceland-led Demining Coalition’s mission.



Each delivery brings us closer to a safer & stronger Ukraine. pic.twitter.com/HedoZZgXFH – Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 12, 2024

Ранее Литва передала Украине различные боеприпасы, бронетранспортеры М577, системы противодействия беспилотникам, зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды, генераторы, прицепы и другую поддержку.

С начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 679 миллионов евро, а ее общая поддержка превысила 1 миллиард евро.

Ранее в четверг литовский президент Гитанас Науседа заявил, что ожидает "положительное решение" относительно приобретения зенитно-ракетных систем малой дальности для Украины в ближайшее время.

Также сообщалось, что Литва инвестирует 10 миллионов евро в производство украинского дальнобойного оружия "Паляница".