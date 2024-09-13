Естонія зафіксувала сотні порушень на КПП з Росією у Нарві за час загального митного контролю

Естонські митники впіймали сотні мандрівників-порушників за трохи більш як місяць загального митного контролю на кордоні з Росією у Нарві.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

З 8 серпня, відколи естонські митники перевіряють вантаж усіх мандрівників, на пункті пропуску у Нарві виявили близько 600 порушень. Щоденно через КПП проходить понад 1500 осіб.

Раніше митники виявляли в середньому 22 порушників щоденно, із запровадженням загального контролю ця цифра зменшилася до 18 – ймовірно через те, що у потенційних порушників менше надії провезти заборонений вантаж.

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"Ми щоденно бачимо, що через кордон везуть товари, які з того боку є дефіцитом. Один з пунктів уваги у контексті Нарви – це готівка, таких порушень найбільше. Також везуть дуже багато запчастин до автомобілів, компонентів безпілотників, електроніки, яка може використовуватися не лише в цивільних цілях – камер, різних радіопередавачів тощо", – прокоментувала заступниця Ради з питань податків і митних зборів Урсула Ріімаа.

Час перетину кордону на КПП у Нарві з новими правилами зріс, оскільки увесь багаж тепер перевіряється.

Естонія вирішила перевіряти багаж усіх мандрівників через масовість спроб порушувати заборону на перевезення підсанкційних товарів. Оскільки сухопутний кордон Фінляндії з РФ закритий вже майже рік, через Естонію їдуть також росіяни, які прямують з або до країн Північної Європи.