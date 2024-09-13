Эстония зафиксировала сотни нарушений на КПП с Россией в Нарве за время общего таможенного контроля

Эстонские таможенники поймали сотни путешественников-нарушителей чуть более чем за месяц общего таможенного контроля на границе с Россией в Нарве.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

С 8 августа, с тех пор эстонские таможенники проверяют груз всех путешественников, на пункте пропуска в Нарве выявили около 600 нарушений. Ежедневно через КПП проходит более 1500 человек.

Ранее таможенники выявляли в среднем 22 нарушителя ежедневно, с введением общего контроля эта цифра уменьшилась до 18 – вероятно, из-за того, что у потенциальных нарушителей уже нет надежды проскочить без проверки.

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"Мы ежедневно видим, что через границу везут товары, которые с той стороны являются дефицитом. Один из пунктов внимания в контексте Нарвы – это наличные, таких нарушений больше всего. Также везут очень много запчастей к автомобилям, компонентов беспилотников, электроники, которая может использоваться не только в гражданских целях – камер, различных радиопередатчиков и т.д.", – прокомментировала заместитель Совета по вопросам налогов и таможенных сборов Урсула Риимаа.

Время пересечения границы на КПП в Нарве с новыми правилами выросло, поскольку весь багаж теперь проверяют.

Эстония решила проверять багаж всех путешественников из-за массовости попыток нарушать запрет на перевозку подсанкционных товаров. Поскольку сухопутная граница Финляндии с РФ закрыта уже почти год, через Эстонию едут также россияне, которые направляются из или в страны Северной Европы.