В Дрездене "добили" взрывчаткой секцию моста, обвалившуюся в среду

В немецком Дрездене, столице земли Саксония, провели демонтаж 100-метровой секции моста Карола через Эльбу, которая обвалилась в среду.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает T-Online.

Работы по демонтажу обвалившейся секции решили провести немедленно, поскольку с приходом высокой воды угроза неконтролируемого обвала моста стала бы еще выше.

Демонтаж провели вечером-ночью 13 сентября с использованием взрывчатки и спецтехники, установив 100-метровый периметр безопасности.

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Robert Michael/dpa

Первыми взрывами от основных конструкций отделили трубы теплоснабжения и трамвайные пути, проходившие по мосту. Основную часть моста взорвали ближе к 3:00. Посмотреть на зрелище с набережной пришли десятки горожан.

После этого конструкцию разобрали на меньшие фрагменты, которые можно будет вывозить отдельно.

Robert Michael/dpa

Значительное повышение уровня воды на Эльбе ожидается в воскресенье. На северо-востоке Чехии и юго-западе Польши большую воду ожидают уже в ближайшие сутки.

Напомним, секция моста Карола длиной около 100 метров обвалилась в ночь на среду. По ней проходили пешеходная и велодорожка, а также трамвайные пути. Из-за ночного времени на мосту никого не было.

Первый мост Карола через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его взорвали во время отступления войска нацистской Германии.

Замену моста начали строить в 60-х годах и завершили в 1971 году. Последние восстановительные работы проводили в 2019 году.