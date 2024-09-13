Одна из последних крупных компаний-потребителей в ЕС отказывается от российского газа

Австрийская компания Wien Energie GmbH объявила, что со следующего года впервые за последние десятилетия откажется от использования российского топлива.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Компания, поставляющая энергию 2 миллионам жителей Вены, уже получила 10 тераватт-часов энергии из альтернативных источников, что составляет около 12% национального потребления, от поставщиков сжиженного природного газа из Северной Африки и других стран мира.

Руководитель финансового управления Вены Петер Ханке заявил, что в условиях агрессивной войны России, независимость от ее газа является важной для обеспечения безопасности поставок.

Реклама:

"К 2025 году все домохозяйства, коммерческие клиенты и электростанции будут использовать газ, который не происходит из России", – акцентировал он.

Как отметило агентство, компания планирует продолжать закупать газ через Центральноевропейский газовый терминал, однако будет требовать от трейдеров подтверждения, что топливо не поступает из России.

Для этого, как сообщается, Wien Energie будет применять сертификаты происхождения, защищенные от подделок с помощью технологии блокчейн.

Генеральный директор компании Михаэль Штребль заверил, что цены для конечных потребителей не вырастут, даже если альтернативные источники газа окажутся несколько дороже российских.

Как известно, Австрия имеет одну из самых длительных и глубоких связей с российскими энергоносителями в Европе, в частности в 2018 году страна продлила долгосрочный газовый контракт с Россией до 2040 года.

Напомним, в середине июля месяца Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти компании "Лукойл". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании. Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС.

2 сентября сообщалось, что санкции Украины в отношении российской компании "Лукойл", по оценке Европейской комиссии, не угрожают энергетическим потокам в Венгрию.

Уже 9 сентября венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. объявила о заключении соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской нефти по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.

А 11 сентября стало известно, что доля российского газа в импорте стран ЕС резко снизилась за время войны России против Украины, поэтому ЕС готов полностью отказаться от поставок из Москвы.

Читайте также: Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.