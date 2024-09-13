В Австрії жінку визнали винною у зараженні COVID-19 сусідки, яка померла

Суд в Австрії визнав 54-річну жінку винною в тому, що вона заразила свою сусідку коронавірусною хворобою, від якої та пізніше померла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство APA.

У грудні 2021 року в австрійській федеральній землі Каринтія онкохвора жінка померла від пневмонії, спричиненої коронавірусом. Вірусологічний аналіз показав, що ДНК вірусу COVID-19 збігається як у померлої, так і у її 54-річної сусідки.

"100-відсотковий збіг – це дуже рідкісне явище, оскільки коронавіруси дуже швидко змінюються", – констатував судовий медексперт.

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У суді свідчили син і невістка померлої, які стверджували, що підсудна знала про свою хворобу, але заперечувала її та казала, що це звичайний грип. А лікар жінки також розповів, як його клієнтка після отриманого позитивного тесту на COVID-19 чомусь сказала, що її "точно не посадять".

Суддя у справі заявила, що їй було нелегко винести обвинувальний вирок, але підсудній "не пощастило, що експерт встановив з імовірністю, що межує з упевненістю, що це була інфекція, яка походила від вас".

Жінку засудили до чотирьох місяців позбавлення волі умовно і штрафу в розмірі 800 євро за вбивство з необережності. Водночас, як пише APA, вирок ще не є остаточним.

54-річну жінку вже засуджували за правопорушення, пов'язане з COVID-19, влітку 2023 року, до трьох місяців умовного ув'язнення за навмисне створення загрози для людей через інфекційні захворювання. Але тоді суд виправдав її за звинуваченням у вбивстві з необережності.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії судили лікаря за видачу сотень фейкових довідок про відсутність COVID-19.

А в Німеччині засудили викладача, який порівняв вакцинацію з Голокостом.