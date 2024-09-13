В Австрии женщину признали виновной в заражении COVID-19 соседки, которая умерла

Суд в Австрии признал 54-летнюю женщину виновной в том, что она заразила свою соседку коронавирусной болезнью, от которой та позже умерла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство APA.

В декабре 2021 года в австрийской федеральной земле Каринтия онкобольная женщина умерла от пневмонии, вызванной коронавирусом. Вирусологический анализ показал, что ДНК вируса COVID-19 совпадает как у умершей, так и у ее 54-летней соседки.

"100-процентное совпадение – это очень редкое явление, поскольку коронавирусы очень быстро меняются", – констатировал судебный медэксперт.

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В суде свидетельствовали сын и невестка умершей, которые утверждали, что подсудимая знала о своей болезни, но отрицала ее и говорила, что это обычный грипп. А врач женщины также рассказал, как его клиентка после полученного положительного теста на COVID-19 почему-то сказала, что ее "точно не посадят".

Судья по делу заявила, что ей было нелегко вынести обвинительный приговор, но подсудимой "не повезло, что эксперт установил с вероятностью, граничащей с уверенностью, что это была инфекция, которая исходила от вас".

Женщину приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 евро за убийство по неосторожности. В то же время, как пишет APA, приговор еще не является окончательным.

54-летнюю женщину уже осуждали за правонарушение, связанное с COVID-19, летом 2023 года, к трем месяцам условного заключения за умышленное создание угрозы для людей из-за инфекционных заболеваний. Но тогда суд оправдал ее по обвинению в убийстве по неосторожности.

Напомним, ранее в Швейцарии судили врача за выдачу сотен фейковых справок об отсутствии COVID-19.

А в Германии осудили преподавателя, который сравнил вакцинацию с Холокостом.