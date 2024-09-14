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Байден говорив з прем’єром Британії про Україну і поставки РФ зброї з КНДР та Ірану

Новини — Субота, 14 вересня 2024, 08:31 — Ірина Кутєлєва

Президент США Джо Байден провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої, зокрема, йшлося про розв’язану РФ війну проти України.

Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у Білому домі, на зустрічі лідери обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес.

"Вони підтвердили свою незмінну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії", – йдеться у повідомленні.

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Також Байден і Стармер висловили занепокоєння з приводу поставок Іраном і Північною Кореєю зброї в Росію і підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Під час зустрічі також йшлося про війну Ізраїлю проти угруповання ХАМАС, напади хуситів на судна у Червоному морі та співпрацю США і Великої Британії в галузі чистої енергії та передових технологій, за програмою AUKUS, а також можливості поглиблення наших міцних американо-британських економічних зв'язків.

ЗМІ раніше повідомили, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow, що є давньою вимогою Києва.

Однак згодом у Білому домі заявили, що США не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії після зустрічі Байдена зі Стармером.

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США Велика Британія Байден
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