Байден говорив з прем’єром Британії про Україну і поставки РФ зброї з КНДР та Ірану
Президент США Джо Байден провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої, зокрема, йшлося про розв’язану РФ війну проти України.
Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками зустрічі, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили у Білому домі, на зустрічі лідери обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес.
"Вони підтвердили свою незмінну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії", – йдеться у повідомленні.
Також Байден і Стармер висловили занепокоєння з приводу поставок Іраном і Північною Кореєю зброї в Росію і підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази.
Під час зустрічі також йшлося про війну Ізраїлю проти угруповання ХАМАС, напади хуситів на судна у Червоному морі та співпрацю США і Великої Британії в галузі чистої енергії та передових технологій, за програмою AUKUS, а також можливості поглиблення наших міцних американо-британських економічних зв'язків.
ЗМІ раніше повідомили, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow, що є давньою вимогою Києва.
Однак згодом у Білому домі заявили, що США не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії після зустрічі Байдена зі Стармером.