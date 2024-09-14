Байден говорил с премьером Британии об Украине и поставках РФ оружия из КНДР и Ирана

Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которой, в частности, речь шла о развязанной РФ войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Белом доме, на встрече лидеры обсудили ряд вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес.

"Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии", – говорится в сообщении.

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Также Байден и Стармер выразили обеспокоенность по поводу поставок Ираном и Северной Кореей оружия в Россию и поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы.

Во время встречи также шла речь о войне Израиля против группировки ХАМАС, нападениях хуситов на суда в Красном море и сотрудничестве США и Великобритании в области чистой энергии и передовых технологий, по программе AUKUS, а также возможности углубления наших крепких американо-британских экономических связей.

СМИ ранее сообщили, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow, что является давним требованием Киева.

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что США не будут делать объявлений об изменении политики по предоставлению Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия после встречи Байдена со Стармером.