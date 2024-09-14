У Молдові викрили угруповання, яке допомагало незаконно отримати громадянство росіянам
Молдовські правоохоронці розкрили злочинне угруповання, яке допомагало громадянам Росії незаконно отримати посвідку на проживання або громадянство Молдови.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Як зазначили у Службі внутрішньої безпеки і боротьби з корупцією міністерства внутрішніх справ (SPIA), до складу злочинного угруповання входили фізичні та юридичні особи, кожна з яких виконувала своє завдання.
Для незаконної діяльності вони створили компанії, які пропонували консультації з питань міграції.
Слідчі встановили, що діяльність угруповання підтримували деякі співробітники Головного інспекторату міграції, в обов'язки яких входило схвалювати заяви іноземців на набуття або відновлення громадянства, а також на продовження права на перебування в Молдові.
Як уточнили в SPIA, члени злочинного угруповання знаходили громадян Росії, які бажали уникнути служби в армії або санкцій.
Росіяни безпосередньо або через посередників зверталися до учасників угруповання, які за суми від $3000 до $10 000 пропонували їм допомогу в отриманні посвідки на проживання за фіктивними трудовими договорами або навіть у відновленні громадянства Молдови.
Нагадаємо, у січні влада Молдови заявляла, що їй важко впоратися з різким збільшенням кількості заяв про надання громадянства від росіян.
Згодом повідомили, що Агентство державних послуг Молдови протягом 2022-2023 років зафіксувало приблизно 30 спроб отримати громадянство країни обманним шляхом, зокрема з боку двох російських мільйонерів.