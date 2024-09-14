В Молдове разоблачили группировку, которая помогала незаконно получить гражданство россиянам

Молдавские правоохранители раскрыли преступную группировку, которая помогала гражданам России незаконно получить вид на жительство или гражданство Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как отметили в Службе внутренней безопасности и борьбы с коррупцией министерства внутренних дел (SPIA), в состав преступной группировки входили физические и юридические лица, каждое из которых выполняло свою задачу.

Для незаконной деятельности они создали компании, которые предлагали консультации по вопросам миграции.

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Следователи установили, что деятельность группировки поддерживали некоторые сотрудники Главного инспектората миграции, в обязанности которых входило одобрять заявления иностранцев на приобретение или восстановление гражданства, а также на продление права на пребывание в Молдове.

Как уточнили в SPIA, члены преступной группировки находили граждан России, желающих избежать службы в армии или санкций.

Россияне напрямую или через посредников обращались к участникам группировки, которые за суммы от $3000 до $10 000 предлагали им помощь в получении вида на жительство по фиктивным трудовым договорам или даже в восстановлении гражданства Молдовы.

В январе власти Молдовы заявляли, что им трудно справиться с резким увеличением количества заявлений о предоставлении гражданства от россиян.

Вскоре сообщалось, что Агентство государственных услуг Молдовы в течение 2022-2023 годов зафиксировало примерно 30 попыток получить гражданство страны обманным путем, в частности со стороны двух российских миллионеров.